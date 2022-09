Modena, ecco la suggestione Poli: dopo la Turchia, l’ex Inter e Milan vuole rimettersi in gioco in Italia (Di mercoledì 28 settembre 2022) Alla soglia dei 33 anni, Andrea Poli potrebbe tornare in Italia. Sul centrocampista è da registrare un concreto Interessamento del Modena... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 28 settembre 2022) Alla soglia dei 33 anni, Andreapotrebbe tornare in. Sul centrocampista è da registrare un concretoessamento del...

sportli26181512 : Modena, ecco la suggestione Poli: dopo la Turchia, l’ex Inter e Milan vuole rimettersi in gioco in Italia: Alla sog… - cmdotcom : Modena, ecco la suggestione Poli: dopo la Turchia, l’ex Inter e Milan vuole rimettersi in gioco in Italia - Carlino_Modena : Cersaie, ecco le piastrelle a ’risparmio energetico’ - glideicaroligi : @Chiaret64211817 ecco , Luigi se domani metti date nuove mi raccomando Napoli , Cagliari e Modena - Trackinsun : RT @Queenatletica: Sabato e domenica a Modena si assegna lo scudetto U23: ecco orario, iscritti e principali protagonisti -