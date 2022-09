“Mia figlia no”. Giorgia Meloni, la drastica decisione per la piccola Ginevra (Di mercoledì 28 settembre 2022) Giorgia Meloni protegge la figlia Ginevra. Una decisione quasi del tutto inevitabile per Giorgia Meloni all’indomani della vittoria delle elezioni 2022. Un clamore mediatico da cui la figlia andrebbe difesa, questa la decisione presa insieme al compagno Andrea Giambruno e nel rispetto della Carta di Treviso. Giorgia Meloni protegge la figlia Ginevra. La decisione precede l’incarico affidato a Anna Bernardini De Pace di inviare una diffida agli organi di stampa dopo la vittoria della leader di Fratelli d’Italia alle elezioni 2022. Leggi anche: “Se ne deve andare”. Matteo Salvini, succede dopo le elezioni. La notizia dall’interno della ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 28 settembre 2022)protegge la. Unaquasi del tutto inevitabile perall’indomani della vittoria delle elezioni 2022. Un clamore mediatico da cui laandrebbe difesa, questa lapresa insieme al compagno Andrea Giambruno e nel rispetto della Carta di Treviso.protegge la. Laprecede l’incarico affidato a Anna Bernardini De Pace di inviare una diffida agli organi di stampa dopo la vittoria della leader di Fratelli d’Italia alle elezioni 2022. Leggi anche: “Se ne deve andare”. Matteo Salvini, succede dopo le elezioni. La notizia dall’interno della ...

