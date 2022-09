Letta vuole il congresso a gennaio, ma ai big del Pd serve più tempo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Enrico Letta vuole il congresso a gennaio. Il segretario dem che ha deciso di tenere ancora le redini del partito fino al cambio al Nazareno pensa comunque che sia il caso di non tardare con i tempi. Non lo vuole per sé, perché ha accettato di restare in sella e non dimettersi per “spirito di servizio”, ma non lo vuole nemmeno per il partito (“Se le cose restano ferme per troppo tempo marciscono”). Ma i big del Partito democratico hanno bisogno di più mesi per fronteggiare Stefano Bonaccini, perciò ora si inventano “fasi costituenti” che andrebbero oltre l’assise nazionale e frenano ogni accelerazione. Di costituente parla Matteo Ricci, candidato per caso, ma non candidato sul serio. E di un congresso in tempi non brevi parla esplicitamente Andrea ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 28 settembre 2022) Enricoil. Il segretario dem che ha deciso di tenere ancora le redini del partito fino al cambio al Nazareno pensa comunque che sia il caso di non tardare con i tempi. Non loper sé, perché ha accettato di restare in sella e non dimettersi per “spirito di servizio”, ma non lonemmeno per il partito (“Se le cose restano ferme per troppomarciscono”). Ma i big del Partito democratico hanno bisogno di più mesi per fronteggiare Stefano Bonaccini, perciò ora si inventano “fasi costituenti” che andrebbero oltre l’assise nazionale e frenano ogni accelerazione. Di costituente parla Matteo Ricci, candidato per caso, ma non candidato sul serio. E di unin tempi non brevi parla esplicitamente Andrea ...

