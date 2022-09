Inter, parla Skriniar: che elogio per Conte! (Di mercoledì 28 settembre 2022) Skriniar ha rilasciato una lunga Intervista ai microfoni di DAZN, nella quale ha parlato della passata stagione, del rapporto con i compagni e di quello con i due tecnici nerazzurri con cui ha lavorato: Antonio Conte e Simone Inzaghi. Lo Scudetto perso l’anno scorso in favore dei cugini del Milan è ancora una ferita aperta e il difensore non nasconde la delusione: “C’era tanta delusione ma ci siamo detti che abbiamo vinto due coppe e che il non aver vinto lo scudetto deve essere determinazione in più per cominciare la preparazione e provare a vincere quest’anno.” Lo slovacco dice anche di trovarsi bene con i compagni e parla in particolare del rapporto con Bastoni: “Quando entriamo in spogliatoio la gente ci vede insieme, abbiamo io una cuffia e lui l’altra, è una cosa che magari non si vede da tutte le ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 28 settembre 2022)ha rilasciato una lungavista ai microfoni di DAZN, nella quale hato della passata stagione, del rapporto con i compagni e di quello con i due tecnici nerazzurri con cui ha lavorato: Antonio Conte e Simone Inzaghi. Lo Scudetto perso l’anno scorso in favore dei cugini del Milan è ancora una ferita aperta e il difensore non nasconde la delusione: “C’era tanta delusione ma ci siamo detti che abbiamo vinto due coppe e che il non aver vinto lo scudetto deve essere determinazione in più per cominciare la preparazione e provare a vincere quest’anno.” Lo slovacco dice anche di trovarsi bene con i compagni ein particolare del rapporto con Bastoni: “Quando entriamo in spogliatoio la gente ci vede insieme, abbiamo io una cuffia e lui l’altra, è una cosa che magari non si vede da tutte le ...

