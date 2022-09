Inter | la mossa di Zhang | aumento di capitale per ripianare i debiti

(Di mercoledì 28 settembre 2022)non ha intenzione di mollare l’e anche per questo ha deciso per l’dipernon ha intenzione di mollare l’e anche per questo ha deciso per l’diper. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Presidente dei nerazzurri sarebbe anche disposto a mettere sul piatto più di 100 milioni pur di risanare le perdite del club. Unaper far capire quanto tenga al bene della società. Intanto oggi ci sarà il Cda che approverà il bilancio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il club inglese è pronto a tornare alla carica per l'esterno olandese dopo i tentativi respinti di questa estate Fabio Alampi Il Chelsea non ha mai smesso di pensare a Denzel Dumfries: dopo i tentativ ...