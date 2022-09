Gwyneth Paltrow a 50 anni è stupenda | gli scatti ricoperta di vernice dorata

(Di mercoledì 28 settembre 2022)in total gold. L’attrice ha posato nuda ediper un servizio fotografico. Obiettivo? Celebrare i suoi 50, compiuti il 27 settembre, con tutta l’energia e l’ottimismo che la contraddistinguono ancora. La fondatrice di Goop è statadi una polvereha reso il corpo metallico, così da creare immagini ispirate a “Goldfinger”. Come riporta il Telegraph,ha dichiarato: «Tutto quello che so è che mi stanno dipingendo d’oro e che devo essere nuda. Mi sento così bene a compiere 50, e si tratta di esprimere quel senso di energia e ottimismo che sto vivendo». «Riguarda più lo sguardo femminile e solo un senso di divertimento» ha continuato l’attrice. La ...

Così, l'attricerispetto al cambiamento di vita della prima figlia diciottenne, Apple. Infatti la giovinetta inizierà a frequentare il College proprio da quest'autunno e per la madre ...festeggia i 50 anni alla Goldfinger: nuda e dorata La star ha condiviso una potente immagine su Instagram dal messaggio inequivocabile: la bellezza non ha età di Concetta Desando