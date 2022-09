Firenze, la spesa in un click: ecco come aiutare le mense Caritas - Cronaca - lanazione.it (Di mercoledì 28 settembre 2022) Parte la seconda edizione della campagna di solidarietà. Oltre a dare un aiuto concreto ai meno fortunati, si contribuisce a piantare alberi nel nostro ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 28 settembre 2022) Parte la seconda edizione della campagna di solidarietà. Oltre a dare un aiuto concreto ai meno fortunati, si contribuisce a piantare alberi nel nostro ...

venti4ore : Solidarietà, a Firenze torna “La spesa che vale” dona online prodotti alimentari per la mensa… - RedattoreSocial : #Firenze, spesa solidale online per sostenere le mense Caritas. Al via la seconda edizione della campagna. Si potra… - controradio : ?? 'La spesa che vale', raccolta a sostegno della mensa Caritas di Firenze - NeriTorrigiani : RT @Corrilavita: Sostieni la lotta al #tumorealseno facendo la spesa: il 10% dell’incasso delle vendite dei prodotti Sapori&Dintorni, Sapor… - Corrilavita : Sostieni la lotta al #tumorealseno facendo la spesa: il 10% dell’incasso delle vendite dei prodotti Sapori&Dintorni… -