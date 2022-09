Fincantieri: consegnata "Viking Polaris" per crociere polari (Di mercoledì 28 settembre 2022) Fincantieri ha consegnato nel proprio cantiere di S›viknes, in Norvegia, "Viking polaris", la seconda di due unità da crociera expedition per Viking. "Viking polaris", al pari della gemella "Viking ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 settembre 2022)ha consegnato nel proprio cantiere di S›viknes, in Norvegia, "", la seconda di due unità da crociera expedition per. "", al pari della gemella "...

Ansa_Fvg : Fincantieri: consegnata 'Viking Polaris' per crociere polari. E' la gemella della 'Octantis'- Tecnologie per mari a… - fisco24_info : Fincantieri: consegnata 'Viking Polaris' per crociere polari: E' la gemella della 'Octantis'- Tecnologie per mari a… - BJLiguria : Fincantieri: consegnata “Viking Polaris” - FlaviaDMichetti : RT @reportdifesa: TRIESTE. Fincantieri ha consegnato nel proprio cantiere di Søviknes, in Norvegia, “Viking Polaris”, la seconda di due uni… - TatarelliLuca : RT @reportdifesa: TRIESTE. Fincantieri ha consegnato nel proprio cantiere di Søviknes, in Norvegia, “Viking Polaris”, la seconda di due uni… -