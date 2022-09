Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti nei consigli di classe e di sezione: un esempio di circolare per il Ciclo di base (Di mercoledì 28 settembre 2022) Anche quest’anno le Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica avverranno secondo le procedure previste dall’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998. A riguardo, si ricorda che, ad ordinanza L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 28 settembre 2022) Anche quest’anno ledegli organi collegiali a livello di istituzione scolastica avverranno secondo le procedure previste dall’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998. A riguardo, si ricorda che, ad ordinanza L'articolo .

matteosalvinimi : Per questo rosicante signore, tal Toscani Oliviero, gli italiani sono tutti “Cog***ni e ignoranti” perché alle elez… - PagellaPolitica : ? Il leader di @Azione_it @CarloCalenda ha ragione quando dice che «il Paese ha votato al 70 per cento partiti che… - Giorgiolaporta : Qualcuno ha visto Enrico #Letta? E' un grave sgarbo che il capo dell'#opposizione non abbia ancora chiamato chi ha… - ivan71439634 : RT @MT_Meli_: È incredibile, ripensandoci, che un esponente del centrosinistra, il quale ha governato per dieci anni senza aver mai vinto l… - JumpForrest : RT @Elitostasola: Cara @GiorgiaMeloni ti ho votata, ho creduto nel cambiamento, ma da medico se alla #Salute ci metti la #ronzulli farai la… -