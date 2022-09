Cosa bisogna fare durante un’alluvione per stare più al sicuro (Di mercoledì 28 settembre 2022) Come nel caso dei terremoti esistono delle buone pratiche da seguire, indicate dalla Protezione Civile Leggi su ilpost (Di mercoledì 28 settembre 2022) Come nel caso dei terremoti esistono delle buone pratiche da seguire, indicate dalla Protezione Civile

ilpost : Cosa bisogna fare durante un’alluvione per stare più al sicuro - raffaellapaita : Siamo d’accordo che ci vuole meno burocrazia e che bisogna aiutare gli #autotrasportatori. Ma l’unica cosa in quest… - FBiasin : Comunque questa cosa dell’ad dell'#Inter e del ds dell'#Inter che durante la Pausa per la Nazionale vanno a parlare… - BubaBubmar : cosa farà Gonde adesso che il regime putleriano usa le armi più impensabili come sabotare un gasdotto marino o un r… - B63246675BryBry : @lord_john56 Cosa te ne fai dell'economia in un mondo che va verso la distruzione e quindi economia per nessuno esi… -