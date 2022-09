Concorso Agenzia Dogane 2022, bando per 980 posti: ultime ore per partecipare (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ultimi giorni per partecipare al Concorso Agenzia Dogane 2022: domani, 29 settembre 2022 scadrà il termine ultimo per inviare le candidature per iscriversi alla selezione pubblica. Il 12 ottobre 2022, inoltre, sarà pubblicato l’avviso con le date e le sedi per lo svolgimento della prova preselettiva. I bandi del Concorso sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2022, rivolti a candidati diplomati e laureati. Come già anticipato, i posti disponibili sono 980, così suddivisi: – 340 unità di III area F1 (per i laureati);– 640 unità di II area F3 (per i diplomati). Nei prossimi paragrafi vediamo tutte le informazioni utili per partecipare al Concorso: i ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ultimi giorni peral: domani, 29 settembrescadrà il termine ultimo per inviare le candidature per iscriversi alla selezione pubblica. Il 12 ottobre, inoltre, sarà pubblicato l’avviso con le date e le sedi per lo svolgimento della prova preselettiva. I bandi delsono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto, rivolti a candidati diplomati e laureati. Come già anticipato, idisponibili sono 980, così suddivisi: – 340 unità di III area F1 (per i laureati);– 640 unità di II area F3 (per i diplomati). Nei prossimi paragrafi vediamo tutte le informazioni utili peral: i ...

