Caleb McLaughlin di Stranger Things parla del razzismo dei fan

(Di mercoledì 28 settembre 2022) L'interprete di Lucas Sinclair ha dovuto subito fin da giovanissimo attacchi ingiustificati per via del colore della sua pelle

, che nella serie soprannaturale di Netflix interpreta Lucas Sinclair, per la prima volta ha deciso di parlare apertamente del razzismo che alcuni fan (se fan si possono chiamare) ...Stranger Things, la star- che interpreta Lucas - parla del rapporto traumatico con i fan ...L'interprete di Lucas Sinclair ha dovuto subito fin da giovanissimo attacchi ingiustificati per via del colore della sua pelle ...L'attore si è aperto nel corso di una intervista rilanciata dall'Hollywood Report dove ha parlato anche di alcuni messaggi razzisti dei fan.