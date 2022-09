Andrea Giambruno, il compagno di Giorgia Meloni: “Mi figlia può guardare Peppa Pig. Palazzo Chigi? Non la faccio crescere in una reggia tipo Versailles” (Di mercoledì 28 settembre 2022) “Mica faccio crescere mia figlia di sei anni in una reggia tipo Versailles!”. Andrea Giambruno, il compagno di Giorgia Meloni, futuro primo first gentleman della Repubblica italiana, racconta al Corriere della Sera divergenze e convergenze di vita presente e futura con la propria fidanzata. A partire proprio dal netto rifiuto di trasferirsi a Palazzo Chigi. “Una casa ce l’abbiamo”, spiega il mezzobusto Mediaset. Quindi niente trasferimenti faraonici, anzi la parola d’ordine sembra proprio essere, in generale, normalità. A partire dal tema dei temi, l’aborto. “Tra me e Giorgia non c’è alcuna discussione in merito. Non troverà una riga in cui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) “Micamiadi sei anni in una!”., ildi, futuro primo first gentleman della Repubblica italiana, racconta al Corriere della Sera divergenze e convergenze di vita presente e futura con la propria fidanzata. A partire proprio dal netto rifiuto di trasferirsi a. “Una casa ce l’abbiamo”, spiega il mezzobusto Mediaset. Quindi niente trasferimenti faraonici, anzi la parola d’ordine sembra proprio essere, in generale, normalità. A partire dal tema dei temi, l’aborto. “Tra me enon c’è alcuna discussione in merito. Non troverà una riga in cui ...

