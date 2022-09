VIDEO Lo riconoscete? Palacio gioca a basket in Serie D!

(Di martedì 27 settembre 2022) Più di 400 partite inA, idolo dei tifosi dell’Inter, fino alla scorsa stagione in campo con il Brescia (in B). E adesso playmaker. Lo? RodrigoinD con il Garegnano! (twitter/bocabasquet)

louviis : ma non mi riconoscete più??????????? - edakologlu : RT @AUniversale: La riconoscete, sì? #matrice - pornorano : RT @Privolat: altri spezzoni della festa @NFantasystudio vediamo se riconoscete qualcuno! #noisiamolanotte - cherrygroupies : RT @AUniversale: La riconoscete, sì? #matrice - luiz_com_z : RT @AUniversale: La riconoscete, sì? #matrice -

La Gazzetta dello Sport

Più di 400 partite in Serie A, idolo dei tifosi dell'Inter, fino alla scorsa stagione in campo con il Brescia (in B). E adesso playmaker. Lo ...Sedei difetti in questo specchio, fate qualcosa. Foto: Alessandro Treves per Rolling ... Ho fatto tante cose, da Ghiaccio ( ora su Prime, nda) a L'ombra di Caravaggio di Michele ... Lo riconoscete Palacio gioca a basket in Serie D!