Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2022 ore 09:15 (Di martedì 27 settembre 2022) Viabilità DEL 27 SETTEMBRE 2022 ORE 09:05 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. ANCORA DISAGI PER TRAFFICO INTENSO SULL’ARCO ORIENTALE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma-NORD E L’ARDEATINA, MENTRE, IN ESTERNA, INCOLONNAMENTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA, E, PROSEGUENDO, TRA LA DIRAMAZIONE Roma-NORD E CASSIA BIS E TRA AURELIA E LA Roma-FIUMICINO. TRAFFICO BLOCCATO SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 A SEGUITO DI UN INCIDENTE TRA L’ALLACCIAMENTO COL GRA E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. MEDESIMA SITUAZIONE DI CONGESTIONE ANCHE SUL TRATTO INTERNO DELLA Roma-FIUMICINO TRA L’ALLACCIAMENTO COL GRA E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ...Leggi su romadailynews
zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 27-09-2022 ore 08:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #27-09-2022 - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: AMA LAVORANO VIGILI COMUNE ROMA ZONA OSTIA NON LAVORANO VIABILITA' E RIMOZIONE PATTUGLIE COMPETENTI - GHERARDIMAURO1 : AMA LAVORANO VIGILI COMUNE ROMA ZONA OSTIA NON LAVORANO VIABILITA' E RIMOZIONE PATTUGLIE COMPETENTI - romamobilita : #viabilità #Roma, Traffico intenso in Viale Leonardo Da Vinci tra Via Costantino e Via Silvio D'Amico - romamobilita : #viabilità #Roma, Traffico intenso in Via Tor de' Schiavi tra piazzale delle Gardenie e via dei Glicini -
Viabilità Roma Regione Lazio del 27 - 09 - 2022 ore 08:15APRIAMO CON LA VIABILITÀ SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO TRAFFICO INTENSO CON CODE IN ... ANALOGA SITUAZIONE DI DISAGIO SULLA FLAMINIA IN PROSSIMITÀ DI MALBORGHETTO IN DIREZIONE ROMA. SI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27 - 09 - 2022 ore 07:30APRIAMO CON LA VIABILITÀ SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SEGNALIAMO TRAFFICO INTENSO CON CODE IN ... ANALOGA SITUAZIONE DI DISAGIO SULLA FLAMINIA IN PROSSIMITÀ DI MALBORGHETTO IN DIREZIONE ROMA. SI ... Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2022 ore 08:45 - RomaDailyNews RomaDailyNews
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