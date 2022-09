Uomini e Donne, dopocena bollente per Gemma: cos’è successo in albergo (Di martedì 27 settembre 2022) Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, Gemma Galgani è stata la protagonista indiscussa per via della sua uscita con Didier. La dama del trono over ha difatti svelato alcuni retroscena piccanti sull’appuntamento vissuto con il nuovo cavaliere. Ecco cosa è successo. Nonostante sia iniziato da una settimana, Uomini e Donne ha già regalato diversi … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 27 settembre 2022) Nel corso dell’ultima puntata diGalgani è stata la protagonista indiscussa per via della sua uscita con Didier. La dama del trono over ha difatti svelato alcuni retroscena piccanti sull’appuntamento vissuto con il nuovo cavaliere. Ecco cosa è. Nonostante sia iniziato da una settimana,ha già regalato diversi … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

chedisagio : La matita copiativa Solo tre cabine per seggio Le file separate tra uomini e donne L'impossibilità di voto per i fu… - fattoquotidiano : Elezioni, Cathy La Torre: “La divisione in liste di uomini e donne lede la privacy dei transgender. Al seggio mi ha… - Internazionale : La divisione in uomini e donne ai seggi elettorali mette in difficoltà chi sta facendo una transizione di genere. E… - DaveLoruxury : RT @PaoloMaccari: Donne CisGender che parlano dei sentimenti di donne TransGender sono come gli uomini che parlano riguardo all'aborto #Ele… - StigmabaseF : [Stigmabase IT] La nuova lagna degli attivisti Lgbt: “Ai seggi discriminano i trans”: I registri elettorali riparti… -