Ultime Notizie Roma del 27-09-2022 ore 20 | 10

Romadailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l'informazione Buonasera dalla stazione piano di ripresa e resilienza semaforo verde della commissione europea l'esborso della seconda Trance di finanziamenti destinati all'Italia per un totale di 21 miliardi di euro ad annunciato la portavoce dell'esecutivo per l'economia durante il briefing con la stampa a Bruxelles la valutazione preliminare positiva ora passerà al vaglio del comitato economico e finanziario del consiglio che ha quattro settimane per esprimersi L'Italia ha presentato la richiesta di esborso scorso XXVIII Giugno La richiesta è connessa di investimenti nella banda larga nel 5G la ricerca e l'innovazione il turismo è la cultura l'idrogeno la rigenerazione urbana e la digitalizzazione nelle scuole è compreso anche un investimento a sostegno della riforma della giustizia per ...

