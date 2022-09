rumba15342942 : RT @MediasetTgcom24: Ucraina, card. Parolin: minaccia uso armi nucleari è ripugnante #pietroparolin #parolin #nazioniunite #europa #cardi… - MediasetTgcom24 : Ucraina, card. Parolin: minaccia uso armi nucleari è ripugnante #pietroparolin #parolin #nazioniunite #europa… - marcuspascal1 : @CristinaMolendi Perché cos'è Draghi sull'ucraina ? e sulle bollette cos'è? L'italia è il paese cos'è le bollette p… - Paoloboi69 : RT @AleteiaIT: L'inviato del Papa in silenzio dalla enorme fossa comune ritrovata ad Izium. E' il momento più difficile della missione del… - SergiOrsin : @MaxBernardini @GiuseppeConteIT Ribadisco. Uno che nello stesso giorno si dice contento dei successi della resisten… -

TGCOM

La minaccia dell'uso di armi atomiche nel conflitto inè 'ripugnante', ha quindi aggiunto, sottolineando come abbia 'riportato la guerra in Europa ad una dimensione mai vista da generazioni'.... di parlare di pace e deporre le armi", ha affermato la Santa Sede per bocca del. Pietro ... Parolin ha collegato alla tragedia dell'anche il dramma delle migrazioni di massa rilevando che ... Ucraina, card. Parolin: minaccia uso armi nucleari è ripugnante Il mondo è "vicino all'abisso di una guerra nucleare". Lo ha detto il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano, intervenendo alle Nazioni Unite. La minaccia dell'uso di armi atomiche nel ...“Ogni minaccia di fare ricorso alle armi nucleari è ripugnante ed è da condannare inequivocabilmente. È tempo di mettere fine all’ipocrisia degli armamenti, di parlare di pace e deporre le armi”, ha a ...