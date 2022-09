Scoppia un’altra coppia: Alessia Marcuzzi e Paolo hanno divorziato (Di martedì 27 settembre 2022) Una notizia inaspettata. Negli ultimi mesi infatti, Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi sembravano vivere in modo sereno la loro relazione, nonostante le crisi passeggere. Un matrimonio che aveva resistito anche alle tantissime voci e ai pettegolezzi ( uno su tutti, ricorderete, il presunto tradimento di Alessia Marcuzzi ai danni di suo marito con Stefano de Martino, sempre smentito). Ai periodi di crisi si erano alternati quelli di forte unione e la Marcuzzi aveva spesso parlato del rapporto con suo marito senza però mai far capire che ci fossero delle crepe. La conduttrice, ha affidato a un comunicato Ansa la notizia. E’ tutto ufficiale quindi e ha anticipato i media che questa volta, non erano a quanto pare sul pezzo. “Il matrimonio è finito, ma la nostra famiglia continuerà a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 27 settembre 2022) Una notizia inaspettata. Negli ultimi mesi infatti,Calabresi sembravano vivere in modo sereno la loro relazione, nonostante le crisi passeggere. Un matrimonio che aveva resistito anche alle tantissime voci e ai pettegolezzi ( uno su tutti, ricorderete, il presunto tradimento diai danni di suo marito con Stefano de Martino, sempre smentito). Ai periodi di crisi si erano alternati quelli di forte unione e laaveva spesso parlato del rapporto con suo marito senza però mai far capire che ci fossero delle crepe. La conduttrice, ha affidato a un comunicato Ansa la notizia. E’ tutto ufficiale quindi e ha anticipato i media che questa volta, non erano a quanto pare sul pezzo. “Il matrimonio è finito, ma la nostra famiglia continuerà a ...

