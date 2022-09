Peugeot e-208 - Più cavalli e un'autonomia fino a 400 km (Di martedì 27 settembre 2022) Più potenza e un'autonomia estesa: la Peugeot ha aggiornato la versione elettrica della 208, dotandola del medesimo motore da 115 kW (ovvero 156 cavalli, contro gli attuali 136) installato sulla e-308 da poco presentata. Il powertrain, poi, beneficia di interventi che hanno aumentato l'autonomia di oltre il 10%, raggiungendo un dato complessivo (Wltp) di 400 km con un ciclo di carica. Questa nuova versione sarà in vendita l'anno prossimo. Scende il consumo medio di energia. L'upgrade propulsivo della e-208 porta 20 cavalli in più, mentre la coppia rimane di 260 Nm. Indicazioni specifiche sulle prestazioni non sono ancora state fornite, mentre la Casa dichiara un consumo medio ridotto a 12 kWh grazie al fine tuning volto a migliorarne l'efficienza. Il contributo maggiore deriva dalla batteria ... Leggi su quattroruote (Di martedì 27 settembre 2022) Più potenza e un'estesa: laha aggiornato la versione elettrica della 208, dotandola del medesimo motore da 115 kW (ovvero 156, contro gli attuali 136) installato sulla e-308 da poco presentata. Il powertrain, poi, beneficia di interventi che hanno aumentato l'di oltre il 10%, raggiungendo un dato complessivo (Wltp) di 400 km con un ciclo di carica. Questa nuova versione sarà in vendita l'anno prossimo. Scende il consumo medio di energia. L'upgrade propulsivo della e-208 porta 20in più, mentre la coppia rimane di 260 Nm. Indicazioni specifiche sulle prestazioni non sono ancora state fornite, mentre la Casa dichiara un consumo medio ridotto a 12 kWh grazie al fine tuning volto a migliorarne l'efficienza. Il contributo maggiore deriva dalla batteria ...

