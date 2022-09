Perché potrebbe esserci la Russia dietro ai sabotaggi dei gasdotti

Leggi su formiche

(Di martedì 27 settembre 2022) Nella giornata di lunedì gli operatori dell’industria del gas hanno notato che qualcosa non andava. Un calo di pressione, improvviso e inspiegabile, ha interessato iNord Stream 1 e 2. Contemporaneamente Svezia e Danimarca hanno registrato delle massicce fughe di gas nel mar Baltico. Due erano relativamente vicine, nelle zone economiche esclusive svedesi e danesi dove passano le due condotte parallele di NS1. La terza, a sudest dell’isola danese di Bornholm, coincideva con la tratta dei tubi di NS2. Nessun dubbio: stavano perdendo gas. Le due condotte, che collegano direttamentee Germania, non erano in funzione. NS2, mai attivato, è stato congelato dalla seconda dopo l’invasione dell’Ucraina. NS1, invece, non ha mai ricominciato a pompare gas da quando Gazprom ha sospeso le operazioni a fine agosto incolpando le sanzioni occidentali ...