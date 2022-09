Nord Stream | l’ipotesi di un attacco ai gasdotti | «Danni senza precedenti» Il prezzo del gas chiude a +7%

GiovaQuez : 'È ormai chiaro che le autorità hanno valutato che si tratta di azioni deliberate. Non si è trattato di un incident… - GiovaQuez : L'osservatorio sismico svedese ha rivelato 'due forti esplosioni' nelle acque nei pressi del tratto del gasdotto No… - Agenzia_Ansa : Fuga di gas dai gasdotti Nord Stream 1 e 2. Il governo della Danimarca alza l'allerta #ANSA - Giordan48430646 : RT @AuroraLittleSun: Orsini: 'Mi sembra difficile possa essere stata la Russia. Il Nord Stream 2 è costato 12 miliardi di dollari e la metà… - piglione_laura : RT @AlbertoContri: Da Giordano Lollobrigida di FDI ha affermato con certezza che il Nord Stream è stato bombardato dai russi...mi sa che no… -

Il segretario del Partito comunista Marco Rizzo su Twitter affronta il tema delle perdite di gas e delle esplosioni registrate nel gasdotto2 nel Mar Baltico che rifornisce l'Europa ...È il 216° giorno di guerra in Ucraina. Diventano un intrigo internazionale le fughe di gas che stanno interessando i gasdotti1 e 2. Il governo danese alza il suo livello di allerta, quello tedesco ritiene possibile che i gasdotti siano stati danneggiati da attacchi. La pista ritenuta più plausibile è quella di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...(Adnkronos) – “Non me la sento di pronunciare nessun giudizio. Mi sembra difficile possa essere stata la Russia. Il Nord Stream 2 è costato 12 miliardi di dollari e la metà ce li ha messi la Russia. N ...