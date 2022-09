Napoli: terapie e palestra per Osimhen, personalizzato per Politano (Di martedì 27 settembre 2022) Seduta mattutina per il Napoli al Konami Training Center. La squadra di Luciano Spalletti continua ad allenarsi in attesa del ritorno in campo. Il campionato ripartirà il primo ottobre nella sfida contro il Torino in programma alle 15 al Maradona. Sono rientrati in gruppo anche i nazionali Zielinski e Lobotka che hanno svolto solo lavoro di scarico. La squadra ha svolto parte dell’allenamento in palestra e successivamente sul campo 2 con il circuito di forza. La seduta si è conclusa con delle partitelle a campo ridotto. Per quanto riguarda gli infortunati, Politano ha svolto un allenamento personalizzato, mentre Osimhen palestra e terapie. L’attaccante nigeriano cercherà di recuperare per il match contro la Cremonese in programma domenica 9 ottobre alle 18. ... Leggi su sportface (Di martedì 27 settembre 2022) Seduta mattutina per ilal Konami Training Center. La squadra di Luciano Spalletti continua ad allenarsi in attesa del ritorno in campo. Il campionato ripartirà il primo ottobre nella sfida contro il Torino in programma alle 15 al Maradona. Sono rientrati in gruppo anche i nazionali Zielinski e Lobotka che hanno svolto solo lavoro di scarico. La squadra ha svolto parte dell’allenamento ine successivamente sul campo 2 con il circuito di forza. La seduta si è conclusa con delle partitelle a campo ridotto. Per quanto riguarda gli infortunati,ha svolto un allenamento, mentre. L’attaccante nigeriano cercherà di recuperare per il match contro la Cremonese in programma domenica 9 ottobre alle 18. ...

