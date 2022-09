Mondiali 2022, Google svela per errore quale sarà la finale (Di martedì 27 settembre 2022) I Mondiali 2022 in Qatar devono ancora iniziare, ma Google sa già qual è la finale. Sul noto motore di ricerca, cercando “Estadio Lusail eventos”, compariva infatti la sfida tra Brasile e Francia, in programma domenica 18 dicembre, giorno della finale, proprio nello stadio designato. Ovviamente si tratta di un errore, prontamente corretto, ma chissà che l’involontaria predizione non si riveli giusta. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Desmo Fu?tbol (@desmofutbol) SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 27 settembre 2022) Iin Qatar devono ancora iniziare, masa già qual è la. Sul noto motore di ricerca, cercando “Estadio Lusail eventos”, compariva infatti la sfida tra Brasile e Francia, in programma domenica 18 dicembre, giorno della, proprio nello stadio designato. Ovviamente si tratta di un, prontamente corretto, ma chissà che l’involontaria predizione non si riveli giusta. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Desmo Fu?tbol (@desmofutbol) SportFace.

