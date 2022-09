Maroni (Lega): “Salvini? È ora di un nuovo leader” (Di martedì 27 settembre 2022) MILANO – “E ora si parla di un congresso straordinario della Lega. Ci vuole. Io saprei chi eleggere come nuovo segretario. Ma, per adesso, non faccio nomi”. È quanto scrive l’ex segretario federale della Lega ed ex governatore della Lombardia, Roberto Maroni, nella rubrica “Barbari Foglianti” sul quotidiano Il Foglio. “La vittoria è netta. Svanisce quella che per il centrodestra era l’unica paura e per il centrosinistra l’ultima speranza: non ci saranno incertezze in Parlamento – sostiene Maroni – Una doppia maggioranza in Parlamento abbatte ogni possibile ostacolo sulla strada della Meloni verso Palazzo Chigi. Il risultato sotto le aspettative della lista centrista di Renzi e Calenda non lascia dubbi: il centrodestra non avrà bisogno di altri voti in Parlamento”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 27 settembre 2022) MILANO – “E ora si parla di un congresso straordinario della. Ci vuole. Io saprei chi eleggere comesegretario. Ma, per adesso, non faccio nomi”. È quanto scrive l’ex segretario federale dellaed ex governatore della Lombardia, Roberto, nella rubrica “Barbari Foglianti” sul quotidiano Il Foglio. “La vittoria è netta. Svanisce quella che per il centrodestra era l’unica paura e per il centrosinistra l’ultima speranza: non ci saranno incertezze in Parlamento – sostiene– Una doppia maggioranza in Parlamento abbatte ogni possibile ostacolo sulla strada della Meloni verso Palazzo Chigi. Il risultato sotto le aspettative della lista centrista di Renzi e Calenda non lascia dubbi: il centrodestra non avrà bisogno di altri voti in Parlamento”. L'articolo L'Opinionista.

