Le violenze in Iran hanno ucciso anche l'accordo sul nucleare (Di martedì 27 settembre 2022) L’accordo sul nucleare è praticamente lettera morta, così come è finita la pace sociale in Iran. È questo il primo bilancio dei dieci giorni che hanno cambiato gli equilibri interni della Repubblica Islamica. Le proteste contro il regime degli ayatollah sono esplose quando la reprimenda della polizia religiosa ha comportato la morte della giovane studentessa Mahsa Amini, rea di non aver indossato correttamente il velo. Dopo che il suo arresto si è trasformato in tragedia, scontri e rivolte di piazza si sono estese a tutte le 31 province Iraniane, creando un precedente pericoloso e una frattura tra il popolo e il regime che si sta rivelando più profonda di quanto non si credesse. Le più gravi manifestazioni hanno preso vita nel Kurdistan Iraniano, la regione da cui ... Leggi su panorama (Di martedì 27 settembre 2022) L’sulè praticamente lettera morta, così come è finita la pace sociale in. È questo il primo bilancio dei dieci giorni checambiato gli equilibri interni della Repubblica Islamica. Le proteste contro il regime degli ayatollah sono esplose quando la reprimenda della polizia religiosa ha comportato la morte della giovane studentessa Mahsa Amini, rea di non aver indossato correttamente il velo. Dopo che il suo arresto si è trasformato in tragedia, scontri e rivolte di piazza si sono estese a tutte le 31 provinceiane, creando un precedente pericoloso e una frattura tra il popolo e il regime che si sta rivelando più profonda di quanto non si credesse. Le più gravi manifestazionipreso vita nel Kurdistaniano, la regione da cui ...

sole24ore : ?? Perquisizioni, arresti e violenze sulle donne. Così agisce la «polizia morale» in #Iran. La testimonianza delle v… - lauraboldrini : Più di 30 morti e molti feriti in Iran. Il regime continua a reprimere nel sangue le proteste per la morte della 2… - glooit : Le violenze in Iran hanno ucciso anche l'accordo sul nucleare leggi su Gloo - cornelliattilio : RT @CislNazionale: #Iran, #Landini, #LuigiSbarra, #Bombardieri: sostegno e solidarietà alla protesta delle donne e del popolo iraniano cont… - CislPuglia : RT @CislNazionale: #Iran, #Landini, #LuigiSbarra, #Bombardieri: sostegno e solidarietà alla protesta delle donne e del popolo iraniano cont… -