L’anatema del cardinale Zuppi sull’esempio di Wojtyla: “I mafiosi sono dei mezzi uomini” (video) (Di martedì 27 settembre 2022) “Altro che uomini d’onore, come amano definirsi: i mafiosi sono dei mezzi uomini, i mafiosi sono dei vigliacchi!”: è senza mezzi termini la definizione del presidente della Conferenza episcopale italiana, il cardinale Matteo Maria Zuppi. Rispondendo alle domande del telegiornale SkyTg24 a margine della Messa celebrata nel cortile d’onore della Corte di Cassazione in occasione dei 32 anni dall’assassinio deciso dalla mafia del giudice Rosario Livatino, che papa Francesco ha proclamato Beato, il cardinale di Bologna afferma che la Chiesa “deve e può fare molto per combattere la mafia”. Le parole del cardinale Zuppi echeggiano quelle di Giovanni Paolo II nel ’93 “Dopo il ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 27 settembre 2022) “Altro ched’onore, come amano definirsi: idei, idei vigliacchi!”: è senzatermini la definizione del presidente della Conferenza episcopale italiana, ilMatteo Maria. Rispondendo alle domande del telegiornale SkyTg24 a margine della Messa celebrata nel cortile d’onore della Corte di Cassazione in occasione dei 32 anni dall’assassinio deciso dalla mafia del giudice Rosario Livatino, che papa Francesco ha proclamato Beato, ildi Bologna afferma che la Chiesa “deve e può fare molto per combattere la mafia”. Le parole delecheggiano quelle di Giovanni Paolo II nel ’93 “Dopo il ...

SecolodItalia1 : L’anatema del cardinale Zuppi sull’esempio di Wojtyla: “I mafiosi sono dei mezzi uomini” (video)… - Sal7717243433 : @BracaliM @pdnetwork Quella forza politica che lei sostiene è un anatema per il paese! Tutto aggratisss ora come di… - kim__bianco : @EsercitoCrucian Guarda che rischi l'anatema delle Ursoline, l'ordine di quelle gran figlie di badessa del PD. - Agato26251952 : @aldotorchiaro Dagli 80 euro ai 560 alla promessa del milione di posti di lavoro per finire all'abbattimento delle… - CesareCariddi : Quella serata da Sky calcio show è stata la pietra tombale. L'ultimo incantesimo di ammaliamento del mago macs. Un'… -