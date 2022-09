Jeff Bridges: «Tutto quello che ho imparato dalla malattia» (Di martedì 27 settembre 2022) Il Premio Oscar torna in tv come protagonista di The old man, dal 28 settembre su Disney+, e - a differenza del suo personaggio - alla pensione non ci pensa affatto Leggi su vanityfair (Di martedì 27 settembre 2022) Il Premio Oscar torna in tv come protagonista di The old man, dal 28 settembre su Disney+, e - a differenza del suo personaggio - alla pensione non ci pensa affatto

eliscolangelo : Jeff Bridges è The old man su Disney+ - IGNitalia : Abbiamo visto le prime quattro puntate di #TheOldMan, serie di spionaggio con Jeff Bridges e John Lithgow; ecco le… - psikosomatica : Peccato che The Old Man con Jeff Bridges sia una roba così modesta. Avevo aspettative. - taologia : RT @CinemaMio: Jeff Bridges e Sam Elliott Il grande Lebowski (The Big Lebowski) - 1998 diretto da Joel Coen - SimonaCroisette : RT @RaiQuattro: Martedì alle 21.20 imperdibile appuntamento con il thriller '7 sconosciuti a El Royale' con Jeff Bridges, Dakota Johnson, C… -