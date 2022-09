Iran: quasi 3mila arresti a Teheran per le proteste (Di martedì 27 settembre 2022) quasi tremila persone sono state arrestate a Teheran in oltre 10 giorni di proteste per il caso di Mahsa Amini, la 22enne morta mentre era in custodia della polizia morale che l'aveva detenuta perché ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 27 settembre 2022)tremila persone sono state arrestate ain oltre 10 giorni diper il caso di Mahsa Amini, la 22enne morta mentre era in custodia della polizia morale che l'aveva detenuta perché ...

