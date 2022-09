“Il coraggio di essere liberi”, incontro streaming con l’attivista Patrick Zaki (Di martedì 27 settembre 2022) C’è un filo sottilissimo tra coscienza e norma, tra legge e desiderio. Il confine è fragilissimo ed è sempre sospeso tra la vertigine della libertà e il baratro della condanna. Un bene possibile, ma che talvolta appare scomodo e incrinato. E forse l’autenticità risiede proprio tra la cura del dettaglio e lo sguardo ampio e lungimirante. A Molte Fedi sotto lo stesso cielo, la rassegna culturale organizzata dalle Acli provinciali di Bergamo, piacciono questi terreni scoscesi, queste creste frastagliate e aguzze da affrontare con perizia ed audacia. Anche quest’anno, infatti, nel cartellone della rassegna troviamo dei testimoni, dei “disobbedienti”, uomini che, pur di rivendicare dei diritti più che mai necessari, scelgono di porsi in conflitto con la legge. Venerdì 30 settembre alle 20.45 in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Molte fedi si ... Leggi su bergamonews (Di martedì 27 settembre 2022) C’è un filo sottilissimo tra coscienza e norma, tra legge e desiderio. Il confine è fragilissimo ed è sempre sospeso tra la vertigine della libertà e il baratro della condanna. Un bene possibile, ma che talvolta appare scomodo e incrinato. E forse l’autenticità risiede proprio tra la cura del dettaglio e lo sguardo ampio e lungimirante. A Molte Fedi sotto lo stesso cielo, la rassegna culturale organizzata dalle Acli provinciali di Bergamo, piacciono questi terreni scoscesi, queste creste frastagliate e aguzze da affrontare con perizia ed audacia. Anche quest’anno, infatti, nel cartellone della rassegna troviamo dei testimoni, dei “disobbedienti”, uomini che, pur di rivendicare dei diritti più che mai necessari, scelgono di porsi in conflitto con la legge. Venerdì 30 settembre alle 20.45 in direttasulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Molte fedi si ...

