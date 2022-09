Guerra in Ucraina, il Vaticano: “Minacciare l’uso delle armi atomiche è ripugnante” (Di martedì 27 settembre 2022) New York – Un mondo “vicino all’abisso di una Guerra nucleare”. A ribadirlo è il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, intervenuto ieri alle Nazioni Unite in un incontro ad alto livello per la Giornata internazionale per l’eliminazione totale delle armi nucleari. La minaccia dell’uso di questo tipo di armi nel conflitto in Ucraina, che ha riportato, ha detto, la Guerra in Europa ad una dimensione mai vista da generazioni è “ripugnante”. Lo riporta il sito della Santa Sede Vatican News. Quella nucleare, ha sottolineato il cardinal Parolin, è una minaccia incombente che ha implicazioni devastanti per tutta l’umanità e dimostra che l’obiettivo di una definitiva eliminazione delle armi ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 27 settembre 2022) New York – Un mondo “vicino all’abisso di unanucleare”. A ribadirlo è il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, intervenuto ieri alle Nazioni Unite in un incontro ad alto livello per la Giornata internazionale per l’eliminazione totalenucleari. La minaccia deldi questo tipo dinel conflitto in, che ha riportato, ha detto, lain Europa ad una dimensione mai vista da generazioni è “”. Lo riporta il sito della Santa Sede Vatican News. Quella nucleare, ha sottolineato il cardinal Parolin, è una minaccia incombente che ha implicazioni devastanti per tutta l’umanità e dimostra che l’obiettivo di una definitiva eliminazione...

martaottaviani : #Russia sta mandando in guerra soldati allo sbaraglio senza nemmeno addestrarli. Chissà cosa ne pensano due 'sapien… - riotta : Putin offre la cittadinanza russa a Snowden in piena guerra all'Ucraina. Che Snowden fosse un apparatchik del Creml… - Pontifex_it : Maria, Regina della Pace, conforti il popolo dell’ #Ucraina e ottenga ai capi delle Nazioni la forza di volontà per… - Asiablog_it : GUERRA IN #UCRAINA ???????? La nuova copertina della rivista @TIME è dedicata al comandante in capo delle forze armate… - V_Maglia : RT @ElioLannutti: USA, tutto pianificato: istigare guerra in Ucraina per indebolire Germania-Ue; bloccare gas russo per creare crisi sistem… -