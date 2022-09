IsaeChia : #GfVip 7, Antonella Fiordelisi in lacrime dopo essere finita in nomination: “Nella mia vita sono sempre stata invid… - AngoloDV : Gf Vip 7, tutti contro Antonella Fiordelisi: cosa succede #gfvip #gfvip7 #gingtonic #belprati #prelemi - Canieuest96 : RT @Maryjun76: #gfvip Non pensavo di scriverlo,ma ho capito che Antonella è forse l'unica a dire quello che pensano milioni di italiani,sia… - infoitcultura : Grande Fratello Vip: nominati della terza puntata Antonella, Daniele, Edoardo, Giaele, Marco e Nikita - fanpage : Gli spettatori del #GrandeFratelloVip dovranno scegliere il preferito tra Antonella Fiordelisi; Daniele Dal Moro; E… -

Fiordelisi e Pamela Prati lite in diretta al GF: cosa è successo TraFiordelisi e Pamela Prati non c'è mai stata simpatia, sin dagli esordi del Grande Fratello2022 e con i giorni la situazione non è migliorata . Durante la ...Fiordelisi attacca Pamela Prati al GF/ "Il tuo fidanzato è il nulla" 'È difficile per le persone guardare quelle scene, è molto più difficile di quanto non lo sia stato per me filmarle",...Quella di Antonella è stata una puntata un po’ difficile perché molti dei suoi compagni di avventura l’hanno accusata per il suo modo di esporsi e di non essere del tutto leale. In un momento di debol ...Gf Vip 7, Antonella Fiordelisi in lacrime dopo essere finita in nomination: “Nella mia vita sono sempre stata invidiata da tutte le donne!”. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e television ...