Formazione docenti, corso di orienteering e trail-O “Il territorio come palestra e aula didattica”: tre le sessioni territoriali (Di martedì 27 settembre 2022) La F.I.S.O. Federazione Italiana Sport Orientamento, promuove e organizza un corso di Formazione/aggiornamento su tutto il territorio nazionale con 3 sessioni territoriali. Il corso è finalizzato alla conoscenza e alla didattica dell’orienteering e trail-O quali attività multidisciplinare, e propone un percorso educativo proiettato alla conoscenza e alla valorizzazione del proprio contesto territoriale attraverso il gioco (sport) e con il coinvolgimento di tutte le discipline scolastiche. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 27 settembre 2022) La F.I.S.O. Federazione Italiana Sport Orientamento, promuove e organizza undi/aggiornamento su tutto ilnazionale con 3. Ilè finalizzato alla conoscenza e alladell’-O quali attività multidisciplinare, e propone un pereducativo proiettato alla conoscenza e alla valorizzazione del proprio contesto territoriale attraverso il gioco (sport) e con il coinvolgimento di tutte le discipline scolastiche. L'articolo .

orizzontescuola : Formazione docenti, corso di orienteering e trail-O “Il territorio come palestra e aula didattica”: tre le sessioni… - scuolainforma : Riforma formazione docenti, Decreto attuativo ‘congelato’ da Draghi - cesieong : Partecipa al nuovo ciclo di #formazione per #docenti su metodologie e approcci per la realizzazione di attività di… - SAntiogu : RT @univca: Al via un corso per la formazione di 333 insegnanti di sostegno: ne parla @SardiniaPost - CislRoma : Seminari di formazione per docenti neo immessi in ruolo o con passaggio di ruolo ???????????????? #seminari #formazione… -