Fognini subito out a Sofia. Domani Sonego e Musetti (live in tv dalle 11) (Di martedì 27 settembre 2022) Fabio Fognini si ferma subito . Al debutto al "Sofia Open", torneo ATP 250 dotato di un in corso all'Armeec Arena (veloce indoor, montepremi di 534.555 euro), cede 76(11) 75 contro Aleksandar Vukic, ...

Tennista_Ita : Stop per Fabio #Fognini a Sofia. Purtroppo l'azzurro cede subito a Vukic 67 57. Il tiebreak del primo set è durato… - Massimo290378 : @lorenzofares L'aspetto negativo secondo me è che il doppio Fognini/Bolelli invecchia e non vedo altri doppi all'al… - LorenzoAndreol4 : Il main draw del torneo ATP 250 di Sofia: è subito Fognini vs Wawrinka! #SofiaOpen -