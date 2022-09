Ferruzzi se la prende con il GF: “Delle robe allucinanti!” (Di martedì 27 settembre 2022) Alfonso Signorini ieri sera ha mostrato a Ginevra Lamborghini Delle clip in cui Sara Manfuso, Giaele De Donà ed Elenoire Ferruzzi sparlano di lei. La sorella di Elettra si è indispettita e durante un blocco pubblicitario ha voluto confrontarsi con Elenoire. La Ferruzzi ha cercato di discolparsi ed ha attaccato gli autori del GF dicendo che hanno montato le clip per creare un circo allucinante. “Comunque hanno montato una cosa assurda. Io ero sarcastica. Amore abbiamo riso tutta la notte. Dai, via, era per ridere. Perché io non le faccio ste cose come lei? Ma secondo te io sono una che può davvero attaccare lei perché scherza con i maschi? Non esiste proprio. Comunque montano Delle robe allucinanti. Cosa davvero allucinanti. A parte che loro hanno tolto quei filmati da una cosa che non c’entrava nulla. ... Leggi su biccy (Di martedì 27 settembre 2022) Alfonso Signorini ieri sera ha mostrato a Ginevra Lamborghiniclip in cui Sara Manfuso, Giaele De Donà ed Elenoiresparlano di lei. La sorella di Elettra si è indispettita e durante un blocco pubblicitario ha voluto confrontarsi con Elenoire. Laha cercato di discolparsi ed ha attaccato gli autori del GF dicendo che hanno montato le clip per creare un circo allucinante. “Comunque hanno montato una cosa assurda. Io ero sarcastica. Amore abbiamo riso tutta la notte. Dai, via, era per ridere. Perché io non le faccio ste cose come lei? Ma secondo te io sono una che può davvero attaccare lei perché scherza con i maschi? Non esiste proprio. Comunque montanoallucinanti. Cosa davvero allucinanti. A parte che loro hanno tolto quei filmati da una cosa che non c’entrava nulla. ...

