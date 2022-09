Coppia di anziani a rischio sgombero, appello all’Asl Napoli1 (Di martedì 27 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Fanno appello all’Asl Napoli 1, proprietaria della loro casa, Marina e Vincenzo, due anziani coniugi dei quartieri Spagnoli sui cui pende un provvedimento di sgombero esecutivo che dovrebbe essere eseguito giovedì prossimo, il 29 settembre, perchè morosi verso l’azienda di 10 anni di pigione “a causa dei costi affrontati, proprio in quel periodo, per per consentire il trapianto di polmoni a Vincenzo”. La situazione si è ulteriormente complicata con la malattia di Marina, la cui famiglia risiede da oltre 100 anni nello stabile di Vico Lungo Montecalvario, che da tre anni è sottoposta a cure per un carcinoma al polmone. “Per affrontare la malattia di Vincenzo – spiega all’ANSA Marina nella stanza adibita a cucina dove ci accoglie – ci siamo ridotti in povertà ma come abbiamo fatto ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – FannoNapoli 1, proprietaria della loro casa, Marina e Vincenzo, dueconiugi dei quartieri Spagnoli sui cui pende un provvedimento diesecutivo che dovrebbe essere eseguito giovedì prossimo, il 29 settembre, perchè morosi verso l’azienda di 10 anni di pigione “a causa dei costi affrontati, proprio in quel periodo, per per consentire il trapianto di polmoni a Vincenzo”. La situazione si è ulteriormente complicata con la malattia di Marina, la cui famiglia risiede da oltre 100 anni nello stabile di Vico Lungo Montecalvario, che da tre anni è sottoposta a cure per un carcinoma al polmone. “Per affrontare la malattia di Vincenzo – spiega all’ANSA Marina nella stanza adibita a cucina dove ci accoglie – ci siamo ridotti in povertà ma come abbiamo fatto ...

