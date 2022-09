Concorsi Regione Lazio, 584 posti nei Centri per l’impiego: ultimi giorni per partecipare (Di martedì 27 settembre 2022) ultimi giorni per partecipare al Concorso Regione Lazio: il termine ultimo per iscriversi alla selezione pubblica è fissato al 30 settembre 2022. Nei prossimi paragrafi forniamo tutte le indicazioni utili per presentare le domande di partecipazione. Nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2022 sono stati pubblicati i tre bandi di concorso per l’assunzione di 584 unità di personale a tempo pieno e indeterminato per il potenziamento dei Centri per l’impiego e le politiche attive del lavoro e per il Servizio NUE 112. Le selezioni sono aperte sia ai candidati in possesso di diploma di maturità, sia ai laureati. I posti messi a bando, infatti, sono distribuiti come segue per profilo professionale: 295 posti di esperto mercato e servizi per ... Leggi su leggioggi (Di martedì 27 settembre 2022)peral Concorso: il termine ultimo per iscriversi alla selezione pubblica è fissato al 30 settembre 2022. Nei prossimi paragrafi forniamo tutte le indicazioni utili per presentare le domande di partecipazione. Nella Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2022 sono stati pubblicati i tre bandi di concorso per l’assunzione di 584 unità di personale a tempo pieno e indeterminato per il potenziamento deipere le politiche attive del lavoro e per il Servizio NUE 112. Le selezioni sono aperte sia ai candidati in possesso di diploma di maturità, sia ai laureati. Imessi a bando, infatti, sono distribuiti come segue per profilo professionale: 295di esperto mercato e servizi per ...

GduVale : RT @RegioneVeneto: NUOVE OPPORTUNITA’ DI LAVORO La Regione Veneto bandisce 2 nuovi concorsi per un totale di 45 posti di lavoro a tempo in… - BabyHilary23 : RT @circuitolavoro: Regione Marche, concorso pubblico per funzionari e assistenti: 38 i posti disponibili - - BabyHilary23 : RT @circuitolavoro: Concorsi Regione Sicilia: 273 nuove assunzioni per laureati - - nicla767 : RT @RegioneVeneto: NUOVE OPPORTUNITA’ DI LAVORO La Regione Veneto bandisce 2 nuovi concorsi per un totale di 45 posti di lavoro a tempo in… - Ticonsiglio : ??Concorsi Regione Marche 2022 per 38 assunzioni, Bandi La Regione Marche ha indetto tre bandi di concorso 2022 per… -