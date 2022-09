Bombe anonime sul Nord Stream | sulla pace in Ucraina | sull' economia europea

(Di martedì 27 settembre 2022) Un atto deliberato di terrorismo. È il timore dei mercati e delle cancellerie europee, che s’interrogano sul perché – e soprattutto sul come – siano potuti verificarsi dei danni concomitanti a tre diverse linee dei gasdotti1 e del suo raddoppio2, intorno all’isola danese di Bornholm, nel mare del Baltico. Niente panico: nessuno dei due gasdotti è attualmente in funzione, anche se entrambi contengono ancora percentuali di gas intrappolate nei tubi.1, in particolare, è fermo da agosto, quando Mosca ha chiuso i rubinetti ufficialmente «per opere di manutenzione». Anche se - ormai lo sanno pure i pesci - entrambi i gasdotti sono al centro del braccio di ferro nella guerra energetica che si combatte tra Mosca e l’Europa dal giorno in cui è iniziata la ...

