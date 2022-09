Alessia Marcuzzi | il tremendo addio | il comunicato

GiusCandela : È finita tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi. L'annuncio all'agenzia ANSA. - Akshara39870659 : Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi si separano dopo 8 anni: l’annuncio ufficiale - stranifattinews : Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi: “Abbiamo deciso di lasciarci” - oggisettimanale : Alessia #Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi: 'Ci siamo lasciati'. L’addio dopo otto anni di matrimonio. - CorriereCitta : Paolo Calabresi, chi è l’ex marito di Alessia Marcuzzi: età, lavoro, Instagram -

Con un comunicato all'Ansa,ha annunciato il divorzio da Paolo Calabresi Marconi. I due facevano coppia da nove anni, le parole sul marito dopo la rotturaed il marito Paolo Calabresi stavano insieme da moltissimo tempo e, insieme a Francesco Facchinetti e Wilma Facchinetti , ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Produttore televisivo e proprietario della casa di produzione «Buddy Film», era sposato con Alessia Marcuzzi dal 2014 ...