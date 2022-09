A chi conviene davvero far saltare Nord Stream? Ipotesi sul presunto sabotaggio

(Di martedì 27 settembre 2022) I governi europei sono stati scossi dalla notizia delle improvvise perdite dei gasdotti delche ha coinvolto il tratto di mare in cui i tubi d’acciaio attraversano le Z... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Colore_Viola : @balboa2023 Gli conviene a sta stronza , mi ricordo molto bene la sua cattiveria , e chi se la dimentica - DivinoUriele : @gmarino53 @awabe79 uè genio della lampada a chi conviene ECONOMICAMENTE il NON utilizzo del #Nordstream ? pensac… - GersNichi : @ComVentotene @nicolaMeneghet3 @crabbypsn @duvaxigufe a chi conviene? E basta con queste equazioni del cavolo, e ba… - ComVentotene : @nicolaMeneghet3 @crabbypsn @GersNichi @duvaxigufe Mica tanto, quel gasdotto trasportava ben poco, e ora a seguito… - Gino_Autieri : Sabotaggio gasdotto mainstrim a chi conviene ? Meditate gente. Sono consapevole che gli italiani fanno molta fatic… -

la Repubblica

...con la barzelletta del blocco navale per arrestare i flussi migratori e così accontentarevive ... a Salvini, difficilmente di nuovo ministro dell'Interno considerati i deludenti risultati,...... concilianti e forse tardivi, usati nel suo discorso di chiusura, per evitare che la barca alla deriva naufragasse del tutto, affondando con l'equipaggio, come dignitosamenteha la ... A chi conviene la flat tax Sono tante ora le offerte sulle schede video su Amazon, con disponibilità diffusa di quasi tutti i prodotti. Ecco adesso le più convenienti ...Investire si può con tante banche online, ma Fineco offre diverse cose in più a cui è difficile rinunciare. Vediamo quali sono queste offerte ...