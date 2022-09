Zogno | camion esce di strada e si incastra sotto ad un balcone

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 26 settembre 2022). Unè uscito die si ètoad unaffacciato sulla via Donatori di Sangue, a. Per liberare il mezzo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del distaccamento die la gru dal comando di Bergamo. L’incidente è accaduto lunedì intorno alle 13. Per cause ancora da accertare il tir ha perso il controllo lungo laprovinciale 470, mentre si immetteva nella rotatoria che porta verso il centro del paese. Poco prima di imboccarla è finito nei parcheggi davanti alla Cartoleria Cartorlandini,ndosiildell’edificio. Prima di fermarsi ha colpito anche un’auto in sosta ...