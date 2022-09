Volley femminile | Ofelia Malinov | “Si è vista la voglia di vincere”; Elena Pietrini | “Contenta per la squadra”

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 settembre 2022) L’Italia oggi ha battuto Porto Rico per 3-0 (28-26, 25-21, 26-24) nella seconda giornata dei Mondiali 2022 diin corso ad Arnhem. Si tratta della seconda vittoria per la Nazionale italiana, ed al termine del match hanno parlato al sito federale le azzurreed: “Partita tosta, siamo riuscite a recuperare in tutti e tre i set e venirne fuori, quindi si èproprio ladi, il carattere è venuto fuori, e soprattutto penso che ci siamo rese conto che quando imponiamo il nostro gioco la differenza la facciamo noi“.: “Penso che qualsiasidiventi tosta se ...