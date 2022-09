Uninominali in Campania, Di Maio fuori dal Parlamento. Entrano Caso e Castellone (Di lunedì 26 settembre 2022) E’ il momento dei verdetti anche per i collegi Uninominali della Campania. Chi dentro e chi fuori. Il Movimento Cinque Stelle è il primo partito in Campania con circa il 35 % dei consensi. Entrano Sergio Costa, Antonio Caso e Dario Carotenuto. Quasi sicuramente resta fuori dal Parlamento Luigi di Maio. Uninominali in Campania, chi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 26 settembre 2022) E’ il momento dei verdetti anche per i collegidella. Chi dentro e chi. Il Movimento Cinque Stelle è il primo partito incon circa il 35 % dei consensi.Sergio Costa, Antonioe Dario Carotenuto. Quasi sicuramente restadalLuigi diin, chi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

