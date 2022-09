Tir in fiamme sull’autostrada A1 Milano-Napoli: riaperto il tratto tra Capua e Caianello (Di lunedì 26 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Sulla A1 Milano-Napoli è stato riaperto il tratto tra Capua e Caianello, in provincia di Caserta, in direzione Roma, precedentemente chiuso per un autoarticolato andato in fiamme all’altezza del km 711,3. Al momento il traffico transita su 2 corsie e si registrano 4 km di coda in direzione Roma. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Sulla A1è statoiltra, in provincia di Caserta, in direzione Roma, precedentemente chiuso per un autoarticolato andato inall’altezza del km 711,3. Al momento il traffico transita su 2 corsie e si registrano 4 km di coda in direzione Roma. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

