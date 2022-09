Salvini: 'I dati delle elezioni non ci soddisfano ma saremo protagonisti' (Di lunedì 26 settembre 2022) Matteo Salvini parla chiaro il giorno dopo la chiusura delle urne per le elezioni politiche 2022 : 'I dati delle elezioni non ci soddisfano ma saremo protagonisti'. 'Questa notte alle 4 mi sono ... Leggi su leggo (Di lunedì 26 settembre 2022) Matteoparla chiaro il giorno dopo la chiusuraurne per lepolitiche 2022 : 'Inon cima'. 'Questa notte alle 4 mi sono ...

Agenzia_Italia : Il partito di via Bellerio sembra aver dimezzato i voti delle passate Politiche (17,4%, nel 2018). Salvini è descri… - radiolombardia : Salvini in conferenza stampa 'Col 9% siamo in un governo di centrodestra in cui saremo protagonisti'. 'Complimenti… - fritatalover : RT @Federic94876253: #Salvini che ha la faccia tosta di girare la frittata e sta leggendo i dati della coalizione e se ne attribuisce il… - infoitinterno : Elezioni: Salvini, i dati non soddisfano ma saremo protagonisti - dariosci1 : RT @Federic94876253: #Salvini che ha la faccia tosta di girare la frittata e sta leggendo i dati della coalizione e se ne attribuisce il… -