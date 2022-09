Putin dà la cittadinanza russa a Snowden, l'ex 007 Usa che rivelò il sistema di intercettazioni (Di lunedì 26 settembre 2022) Snowden ha denunciato misfatti gravissimi sulle intercettazioni sistematiche degli Stati Uniti, anche a danno dei propri alleati. C'è però da dire che aver cercato asilo nella Russia di Putin - per ... Leggi su globalist (Di lunedì 26 settembre 2022)ha denunciato misfatti gravissimi sulletiche degli Stati Uniti, anche a danno dei propri alleati. C'è però da dire che aver cercato asilo nella Russia di- per ...

riotta : Putin offre la cittadinanza russa a Snowden in piena guerra all'Ucraina. Che Snowden fosse un apparatchik del Creml… - repubblica : Russia: Putin concede cittadinanza a Edward Snowden - LaStampa : Putin ha concesso la cittadinanza russa a Edward Snowden - antigonecontro : RT @itsmeback_: ULTIM'ORA Putin ha concesso la cittadinanza russa a Edward Snowden per decreto. - klemkl : RT @itsmeback_: ULTIM'ORA Putin ha concesso la cittadinanza russa a Edward Snowden per decreto. -