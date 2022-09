Perché I Fatti Vostri oggi, 26 settembre 2022, non va in onda? (Di lunedì 26 settembre 2022) Nella giornata di oggi, lunedì 26 settembre 2022, alcuni programmi dei daytime Rai non vanno in onda. Tra questi, anche I Fatti Vostri, lo storico contenitore del mattino di Raidue condotto da due stagioni dal Salvo Sottile ed Anna Falchi, che nella giornata di oggi non è trasmesso. Ma come mai I Fatti Vostri oggi non va in onda? Diversamente da quanto si possa pensare, gli speciali dedicati alle Elezioni Politiche 2022 non c’entrano molto: oggi è stato inFatti indetto uno sciopero dal Sindacato nazionale autonomo produzione tv (Snap), che sta causando qualche disagio ad alcune trasmissioni. Le ragioni della mobilitazione sono dovute al decadimento ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 26 settembre 2022) Nella giornata di, lunedì 26, alcuni programmi dei daytime Rai non vanno in. Tra questi, anche I, lo storico contenitore del mattino di Raidue condotto da due stagioni dal Salvo Sottile ed Anna Falchi, che nella giornata dinon è trasmesso. Ma come mai Inon va in? Diversamente da quanto si possa pensare, gli speciali dedicati alle Elezioni Politichenon c’entrano molto:è stato inindetto uno sciopero dal Sindacato nazionale autonomo produzione tv (Snap), che sta causando qualche disagio ad alcune trasmissioni. Le ragioni della mobilitazione sono dovute al decadimento ...

