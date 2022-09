Nozze e politica non sempre vanno d'accordo? Succede persino a Giorgia Meloni e al suo compagno: alla guida di un partito di destra lei, dichiaratamente di sinistra lui (Di lunedì 26 settembre 2022) Nozze e politica non sempre vanno d’accordo? Succede persino a Giorgia Meloni e al suo compagno: alla guida di un partito di destra lei, dichiaratamente di sinistra lui. Anche la ex fidanzata di Silvio Berlusconi, Francesca Pascale si è dichiarata di sinistra mentre faceva coppia col leader di Forza Italia. Insomma, non tutti gli amori la vedono allo stesso modo, neanche tra i politici. Galateo matrimonio: rito civile o religioso, cosa dice il bon ton? ... Leggi su iodonna (Di lunedì 26 settembre 2022)nond’e al suodi undilei,dilui. Anche la ex fidanzata di Silvio Berlusconi, Francesca Pascale si è dichiarata dimentre faceva coppia col leader di Forza Italia. Insomma, non tutti gli amori la vedono allo stesso modo, neanche tra i politici. Galateo matrimonio: rito civile o religioso, cosa dice il bon ton? ...

eliopil1 : @serracchiani @pdnetwork Ma lascia perdere la politica. Un consiglio,tornatene a casa. Ma quale opposizione...la Me… - Bastiiddio : @marcopalears Buona lettura, presuntuoso supponente. Non dire agli altri di non capire un caxxo quando tu stesso no… - initlabor : @guidosalernoa come sempre da leggere. - Malcolm85064573 : Transizione energetica, le nozze coi fichi secchi -