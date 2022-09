Nadal: «Le lacrime per Federer? Quando sono tornato in stanza da solo mi sono commosso di nuovo» (Di lunedì 26 settembre 2022) Piangeva a dirotto, Rafa Nadal. Poi è tornato in camera, e ha continuato a piangere. Da solo. L’addio di Roger Federer lo ha segnato. Ne ha parlato, a freddo, al El Partidazo de COPE: “sono una persona sensibile, è difficile non emozionarsi. Mi è sfuggita di mano, e la cosa peggiore è che Quando sono tornato in stanza da solo mi sono commosso di nuovo. Difficile che non accadesse per tutto quello che fu vissuto quella sera. La foto virale in cui ci diamo la mano? Non l’ho vista. Non sono cresciuto con i social, li guardo ogni tanto. Non vivo tutto il giorno con i ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 26 settembre 2022) Piangeva a dirotto, Rafa. Poi èin camera, e ha continuato a piangere. Da. L’addio di Rogerlo ha segnato. Ne ha parlato, a freddo, al El Partidazo de COPE: “una persona sensibile, è difficile non emozionarsi. Mi è sfuggita di mano, e la cosa peggiore è cheindamidi. Difficile che non accadesse per tutto quello che fu vissuto quella sera. La foto virale in cui ci diamo la mano? Non l’ho vista. Noncresciuto con i social, li guardo ogni tanto. Non vivo tutto il giorno con i ...

