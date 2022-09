Milan, Gazzetta: “Maignan può affrettare i tempi, ecco le date” (Di lunedì 26 settembre 2022) Milan Maignan- Il Milan è tornato a lavoro a Milanello, dopo la sosta per la Nations League, con molti assenti. Il Milan sta lavorando in maniera molto attiva, dopo la sconfitta contro il Napoli, di domenica scorsa. Pioli vuole ritornare subito a vincere, contro l’Empoli sarà subito una gara fondamentale. I Rossoneri, però, faranno a meno di Mike Maignan per infortunio al polpaccio. ecco cosa dice la Gazzetta dello Sport, riguardo al recupero del numero 16 dei Rossoneri: “Forse l’infortunio a un polpaccio non è così grave come sembrava in un primo momento, forse Mike Maignan riprenderà il suo posto in porta il 16 ottobre contro il Verona al Bentegodi, ma salterà di sicuro l’Empoli, la Juve e le due contro il Chelsea in Champions. Il ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 26 settembre 2022)- Ilè tornato a lavoro aello, dopo la sosta per la Nations League, con molti assenti. Ilsta lavorando in maniera molto attiva, dopo la sconfitta contro il Napoli, di domenica scorsa. Pioli vuole ritornare subito a vincere, contro l’Empoli sarà subito una gara fondamentale. I Rossoneri, però, faranno a meno di Mikeper infortunio al polpaccio.cosa dice ladello Sport, riguardo al recupero del numero 16 dei Rossoneri: “Forse l’infortunio a un polpaccio non è così grave come sembrava in un primo momento, forse Mikeriprenderà il suo posto in porta il 16 ottobre contro il Verona al Bentegodi, ma salterà di sicuro l’Empoli, la Juve e le due contro il Chelsea in Champions. Il ...

